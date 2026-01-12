Raccolta rifiuti la polemica | Le scelte sbagliate non ricadano sui cittadini

La gestione dei rifiuti a Modena continua a generare controversie, con accuse di responsabilità attribuite ai cittadini per scelte passate. La recente proposta di controlli più rigorosi da parte dell’amministrazione ha suscitato reazioni e disorientamento tra i residenti. La questione rimane delicata, richiedendo un equilibrio tra responsabilità condivisa e un’adeguata comunicazione delle strategie future per migliorare il servizio.

"Sulla gestione dei rifiuti e gli abbandoni abbiamo una giunta allo sbando che attribuisce ai cittadini la responsabilità di scelte scellerate fatte in passato e che ora di fronte all'ennesimo cambiamento di rotta non tiene conto del disorientamento creato nei modenesi"; così interviene Elisa Rossini, vicecapogruppo in Consiglio comunale per Fratelli d'Italia, sulla annosa polemica relativa alla raccolta rifiuti dopo l'annuncio dell'assessore Molinari di controlli a tappeto e un giro di vite contro i trasgressori. "La formulazione della nuova tariffa puntuale – sottolinea Rossini – è totalmente incomprensibile ma come sempre la colpa è dei modenesi.

Bari, polemica sul centro di raccolta rifiuti previsto nell’area del Canale Valenzano - Centro di raccolta rifiuti al Canale Valenzano: Legambiente chiede lo stop e un confronto pubblico per valutare alternative e impatti ambientali. pugliapress.org

Rifiuti, quante polemiche: "Il porta a porta va male. Servizio peggiorato molto" - Follonica a Sinistra esprime profonda preoccupazione per le scelte della nuova amministrazione in materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti dopo le ultime segnalazioni: molti infatti i rifiuti che ... lanazione.it

