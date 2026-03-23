Ricordate che… Referendum l’annuncio di Giorgia Meloni prima di votare al seggio

Il referendum sulla giustizia del 2026 entra nelle sue ore decisive, con milioni di italiani chiamati a esprimersi su una riforma che ha acceso il dibattito politico e istituzionale nelle ultime settimane. Dopo una campagna elettorale intensa, segnata da posizioni contrapposte e da un forte coinvolgimento dell’opinione pubblica, il voto rappresenta un passaggio cruciale per il futuro dell’ordinamento giudiziario. La partecipazione, fin dalle prime rilevazioni, si è dimostrata significativa, segno di un interesse che ha superato le aspettative iniziali. I dati sull’affluenza confermano questa tendenza: alle ore 23 di domenica 22 marzo si è registrato un 46%, dopo il 14,9% a mezzogiorno e il 38,9% alle 19. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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