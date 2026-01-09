Referendum l’annuncio di Giorgia Meloni | cosa ha detto davvero

Giorgia Meloni ha commentato recentemente la questione Groenlandia, precisando la sua posizione in un momento di grande attenzione internazionale. La premier italiana si è espressa chiaramente riguardo alle voci circolate sulle possibili implicazioni di un intervento militare degli Stati Uniti sull’isola artica. La dichiarazione rappresenta un punto di riferimento importante nel contesto del dibattito sul futuro della Groenlandia e delle relazioni internazionali in questa regione.

Un chiarimento netto, arrivato in uno dei momenti più delicati del dibattito internazionale. Giorgia Meloni, come si legge su Ansa, prende posizione sul caso Groenlandia e sull'ipotesi, circolata nelle ultime settimane, di un possibile intervento militare degli Stati Uniti per assumere il controllo dell'isola artica. "Io non credo nell'ipotesi che gli Stati Uniti avviino un'azione militare sulla Groenlandia, e comunque non la condividerei", ha dichiarato la premier nel corso della conferenza di fine anno, definendo lo scenario "non realistico" e soprattutto "non conveniente per nessuno". Una conferenza lunga, densa, senza sconti.

