ricomincio da 4

Dev’essere successo qualcosa anni fa, e non è nemmeno colpa del biliardino: lì in difesa stanno addirittura solo in due, e almeno sempre pari sono. Insomma: ha fatto notizia il fatto che Allegri, in Milan-Torino, abbia vinto la partita quando ha schierato la sua squadra con quattro difensori. Eresia, pare: ma perché? Di solito in Italia siamo bravi a imparare, ma pure il Barcellona di Guardiola - quello che ha fatto passare i nostri tecnici come dinosauri e per il quale siamo diventati malati di tiki-taka - la difesa ce l’aveva così: Alves-Pujol-Pique-Abidal. Invece a un certo punto si è sparsa la voce che se non avevi la retroguardia a tre... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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