SmackDown 02.012026 Ricomincio da 3 ore

Benvenuti all’analisi di SmackDown del 2 gennaio 2026, trasmesso dal KeyBank Center di Buffalo, New York. In questa puntata, si sono susseguite confronti e incontri che hanno dato continuità alla storyline del roster. Di seguito, un riepilogo degli eventi principali e delle novità emerse durante la serata.

Benvenuti all’analisi di SmackDown, andato in scena questa settimana dal KeyBank Center di Buffalo, New York. La prima puntata del 2026 promette scintille con Drew McIntyre pronto a rivelare le stipulazioni del Three Stages of Hell contro Cody Rhodes, e un brutale Ambulance Match tra Damian Priest e Aleister Black come main event. Lo show si apre con un video riassuntivo della faida tra Cody Rhodes e Drew McIntyre, seguito dalle immagini degli arrivi in arena dei principali protagonisti della serata. The Miz interrompe i commentatori e sfoga le sue lamentele del 2025: voleva un momento con John Cena nel suo retirement tour ma invece è “bloccato a Buffalo”, i giovani talenti sono stati ingrati verso i suoi consigli, è stato scartato per un film, e qualcuno ha riportato in auge un fastidioso soprannome (il pubblico risponde con cori di “tiny balls”). 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - SmackDown 02.01.2026 Ricomincio da 3 (ore)

