La nuova collezione estiva di Moncler e Rick Owens si ispira all’architettura brutalista di Berlino, unendo stile e funzionalità. Pensata per la stagione calda, questa linea valorizza l’esperienza outdoor di Moncler, offrendo capi che combinano design e praticità. Un progetto che celebra l’amore per l’architettura e la qualità, mantenendo un approccio sobrio e raffinato adatto a chi cerca eleganza e comfort.

Ispirata all’architettura brutalista di Berlino, la nuova collezione Moncler e Rick Owens è dedicata all’amore e all’expertise outdoor di Moncler. La collab prosegue e vuole lanciare una vera e propria uniforme leggera per la stagione calda. E in questi capi c’è la firma di Rick Owens, che vuole sottolineare il rapporto tra natura e città, che lo stilista definisce “brucolico”. Moncler e Rick Owens di nuovo insieme per una collezione estiva. La campagna, scattata da Juergen Teller ha per protagonisti lo stesso Rick Owens e la moglie Michèle Lamy. Accanto a lui lo stesso Teller e sua moglie Dovile Drizyte, partner creativa. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Moncler e Rick Owens pensano alla bella stagione: arriva la collezione estiva (in nome dell’amore)

