Botulino | Eurospin ritira mousse salmone Land pericolo

Eurospin ha ritirato dai negozi la mousse di salmone del marchio Land dopo aver ricevuto un'allerta sanitaria. La decisione è stata presa a causa della presenza di un potenziale rischio di botulino nel prodotto. La catena di discount ha comunicato di aver avviato tutte le procedure necessarie per rimuovere la mousse dal mercato. Nessuna altra informazione è stata fornita sui dettagli dell'allerta.

Un allerta sanitaria ha colpito la catena di discount Eurospin, costringendo al ritiro immediato della Mousse di Salmone del marchio Land a causa del rischio botulino. Il Ministero della Salute ha lanciato l’avviso il 19 marzo 2026, specificando che il lotto con scadenza al 20 maggio 2026 prodotto in Germania presenta un pericolo potenziale per la salute pubblica. La situazione richiede massima attenzione da parte dei consumatori veneti e nazionali, poiché anche una quantità infinitesimale della tossina può essere letale. L’origine del problema risiede nello stabilimento Exquisa situato a Buchloe, identificato dal codice DE BY 77706 EG, dove sono stati rilevati i clostridi produttori di tossine botuliniche. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Botulino: Eurospin ritira mousse salmone Land, pericolo Articoli correlati Eurospin richiama Mousse con salmone per sospetto botulino: l’allerta del Ministero della saluteEurospin ha annunciato l’immediato richiamo dai propri punti vendita di un lotto di Mousse con salmone a causa della possibile presenza di clostridi... Mousse di salmone ritirata da Eurospin: “Non mangiatela”. La scheda del prodotto a rischio botulinoBologna, 21 marzo 2026 – Nei giorni scorsi la catena di discount Eurospin ha ritirato dai suoi punti vendita un prodotto per la sospetta presenza di... Tutto quello che riguarda Botulino Eurospin ritira mousse salmone... Temi più discussi: Sospetta intossicazione da botulino con il salmone del discount: intera famiglia in ospedale; Eurospin ritira mousse di salmone Land per rischio botulino, scatta l’allerta del ministero della Salute; Mousse di salmone ritirata da Eurospin | Non mangiatela La scheda del prodotto a rischio botulino. Eurospin ritira mousse di salmone Land per rischio botulino, scatta l’allerta del ministero della SaluteRitiro mousse al salmone Eurospin: cosa sapere subito sul richiamo La catena di supermercati Eurospin ha disposto il ritiro immediato di un lotto di m ... assodigitale.it Botulino, Eurospin richiama la mousse con salmone a marchio Land: l'allerta del ministero della SaluteLa catena di supermercati Eurospin ha disposto il ritiro immediato da tutti i propri punti vendita di un lotto di mousse al salmone per un possibile ... msn.com Eurospin richiama il prodotto dal mercato per sospetto botulino - facebook.com facebook Ad Ascoli intera famiglia in ospedale per sospetta intossicazione da botulino. Accertamenti su padre, madre e due bambini. Allertato elisoccorso per trovare l'antidoto #ANSA x.com