Oggi la Juventus rivolge gli auguri a Maurizio Sarri, riconoscendolo come l’ultimo allenatore a aver vinto il campionato con la squadra. Attraverso i social, la società ha ricordato il suo contributo durante la stagione 2019-2020, sottolineando il ruolo importante avuto nel percorso bianconero. Un omaggio semplice e rispettoso, che celebra un momento significativo nella storia recente del club.

Compleanno Sarri, la Juve omaggia l’allenatore toscano che conquistò il tricolore nella stagione 2019-2020. Nel giorno in cui il calendario segna il 10 gennaio, la Juventus non dimentica il suo passato recente e utilizza i propri canali di comunicazione ufficiali per un gesto di istituzionale signorilità. Attraverso un post pubblicato tempestivamente sul proprio account “ X “, la società bianconera ha voluto augurare pubblicamente buon compleanno a Maurizio Sarri. Il tecnico toscano, figura spesso divisiva per i suoi modi diretti e la sua filosofia calcistica intransigente, compie gli anni e riceve il doveroso omaggio virtuale del club che ha guidato in una delle annate più complesse, anomale e particolari della storia del calcio moderno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Compleanno Sarri, gli auguri della Juventus sui social all’ultimo allenatore che ha vinto il tricolore sulla panchina bianconera – FOTO

