Maradona jr su Juve Napoli | Da tifoso azzurro fa male vedere Spalletti sulla panchina bianconera Sulla sfida di oggi…

Maradona Jr. ha commentato la sfida tra Juventus e Napoli, esprimendo il dispiacere da tifoso azzurro nel vedere Spalletti sulla panchina bianconera. In un’intervista a ‘La Repubblica’, ha condiviso le proprie impressioni sulla partita di oggi, evidenziando i sentimenti legati a questa sfida e il suo punto di vista personale sulla situazione delle due squadre.

Maradona jr. in un’intervista a ‘La Repubblica’ ha parlato di Juve Napoli e non sono mancati dei passaggi sulla sfida delle 18. Le sue parole. Diego Maradona jr, nell’imminenza dell’eterna sfida tra Juventus e Napoli, su La Repubblica analizza una rivalità che va oltre il campo, segnata quest’anno dall’incredibile incrocio delle panchine, con Spalletti a Torino e Conte a Napoli. IL SUD CHE SFIDA IL NORD « Il Re tanti anni fa ci aveva già insegnato che il Sud poteva superare il Nord e ora nel campionato italiano sta diventando una dolce costante, con i due scudetti conquistati dal Napoli nelle ultime tre stagioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

