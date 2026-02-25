Caracciolo Hospitality Group rilevata la gestione dell’Hotel Miramare di Napoli

Caracciolo Hospitality Group, la società di gestione alberghiera che nasce dall’impegno e dalla fiducia di un gruppo di imprenditori di origine partenopea uniti dai valori e dall’energia per la ricerca del lavoro d’eccellenza, non arresta il suo sviluppo e annuncia l’ingresso di un nuovo hotel nella sua collezione, l’ Hotel Miramare di Napoli. Attraverso un accordo con la società Essenza Hospitality, di Giovanni Paone, patron del Gruppo Miri Spa – Caracciolo Hospitality Group sigla un accordo di gestione esclusiva a partire dal 2026. L’Hotel Miramare si inserisce in una strategia di crescita mirata del Gruppo, con l’obiettivo di consolidare una presenza strutturata e complementare sul territorio campano. Questo nuovo hotel va a rafforzare la leadership del Caracciolo Hospitality Group in città, aggiungendo un presidio sul lungomare, zona ad altissima visibilità e valore turistico e ad ampliare la gamma di esperienze offerte dal portafoglio del Gruppo: business, leisure urbano, wellness e ora luxury seaside. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

