gedi ha ceduto la stampa repubblica verso antenna

Gedi ha venduto La Stampa, che passa di mano dopo più di cento anni di proprietà della famiglia Agnelli. Nel frattempo, Repubblica si prepara a essere trasferita ad Antenna. La cessione segna un cambiamento nella proprietà dei principali quotidiani italiani, con La Stampa che lascia il controllo della casa editrice e Repubblica che si avvicina a un nuovo soggetto.

Dopo oltre un secolo di legame con la famiglia Agnelli, La Stampa cambia proprietario e apre una nuova fase della sua storia. Il gruppo Gedi controllato da Exor, la cassaforte degli Elkann, ha firmato il contratto preliminare per la cessione dello storico quotidiano torinese al gruppo Sae guidato dall'imprenditore Alberto Leonardis. La vendita comprende anche le testate collegate, le attività digitali, il centro stampa, la rete commerciale per la raccolta pubblicitaria locale, nonché le attività di staff e di supporto alla redazione. L'acquisizione avverrà attraverso un veicolo di nuova costituzione, controllato da Sae - a cui la...

Gedi, sciopero di Repubblica per la cessione ad Antenna: redazione denuncia opacità e incertezza sul futuro.Lo sciopero di *La * ha paralizzato la macchina editoriale del quotidiano, impedendone l'uscita in edicola sia oggi, 10 febbraio 2026, che domani, 11...

Sciopero La Repubblica, giornalisti accusano Elkann nella trattativa sulla vendita di Gedi tra Exor e AntennaI giornalisti del quotidiano La Repubblica sono in rivolta e hanno proclamato uno sciopero.

Il gruppo Gedi e il gruppo Sae hanno firmato il contratto preliminare di cessione del quotidiano La Stampa, avviando il processo che porterà sotto il controllo del nuovo editore la storica testata tor

Firmato il preliminare per il passaggio della testata torinese entro giugno. Preoccupazione tra i giornalisti, la FNSI avverte: Vigileremo sulla solidità economica dell'acquirente

I giornalisti de La Stampa sono in assemblea permanente dopo l’annuncio dell’accordo preliminare per la cessione da parte di Gedi al gruppo Sae. Giovedì 5 marzo, il giornale non sarà in edicola e il sito resterà fermo fino alle 7 dello stesso giorno. - facebook.com facebook

