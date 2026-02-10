Gedi sciopero di Repubblica per la cessione ad Antenna | redazione denuncia opacità e incertezza sul futuro

Questa mattina la redazione di Repubblica ha deciso di fermarsi. Lo sciopero ha bloccato la stampa e la distribuzione del giornale, che non uscirà oggi né domani. La protesta arriva dopo le tensioni sulla cessione a Antenna e sulla mancanza di chiarezza sul futuro della testata. I giornalisti denunciano opacità e non sapere cosa aspettarsi nelle prossime settimane.

Lo sciopero di *La * ha paralizzato la macchina editoriale del quotidiano, impedendone l’uscita in edicola sia oggi, 10 febbraio 2026, che domani, 11 febbraio. La protesta, che rappresenta un atto di forte contestazione interna, è scaturita da una situazione di profonda incertezza legata alla possibile cessione del gruppo Gedi al gruppo greco Antenna, una holding che, secondo quanto denunciato dalla redazione, opera in un contesto di scarsa trasparenza. L’assemblea che ha portato alla decisione dello sciopero si è tenuta nella serata di ieri, protrattasi per ore, e ha visto i giornalisti confrontarsi sulle trattative in corso tra Exor, la holding della famiglia Agnelli-Elkann, e Antenna.🔗 Leggi su Ameve.eu

I giornalisti di La Repubblica sono scesi in piazza per protestare contro John Elkann.

