Inter Chivu dopo il derby perso | Non abbiamo giocato bene Non ho nulla da dire sul tocco di Ricci

Dopo il derby perso contro il Milan, l’allenatore dell’Inter ha commentato la prestazione della squadra, ammettendo che non è stata buona e che ci sono margini di miglioramento. Ha anche risposto a una domanda sul tocco di Ricci, specificando di non avere nulla da dire in merito. L’intervista è stata rilasciata al termine della partita trasmessa da 'DAZN'.

Cristian Chivu, allenatore nerazzurro, ha parlato a 'DAZN' al termine del derby Milan-Inter, partita della 28^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Sulla partita e la mancata reazione: "Abbiamo fatto un primo tempo sottotono. Abbiamo subito il loro gol, nel secondo tempo abbiamo alzato i giri del motore, abbiamo cercato di fare meglio e ci siamo riusciti a tratti. Alla fine abbiamo provato ad accerchiare il blocco basso, cambiando anche il modulo, ma non siamo stati in grado di pareggiarla". Poi sui cross nel finale: "Non vuol dire che abbiamo giocato bene. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

