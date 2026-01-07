Regime Forfettario 2026 le novità | cosa sapere per entrare e restare nel regime semplificato

Il regime forfettario 2026 mantiene la sua natura semplificata, offrendo vantaggi per le partite IVA con un reddito fino a 85mila euro. È possibile aderire anche se si percepiscono redditi da lavoro dipendente o pensione fino a 35mila euro. Conoscere le novità è fondamentale per chi desidera entrare o rimanere in questo regime, garantendo una gestione fiscale più semplice e favorevole.

