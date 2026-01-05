Regime forfettario più controlli e digitalizzazione | tutte le novità del 2026

Per il 2026, il regime forfettario mantiene le sue caratteristiche principali, offrendo vantaggi fiscali alle partite IVA che rispettano i requisiti previsti. Tuttavia, si registrano aumenti nei controlli e un’accelerazione sulla digitalizzazione degli adempimenti. Queste novità mirano a rafforzare la compliance fiscale e semplificare la gestione fiscale dei contribuenti coinvolti, senza modificare sostanzialmente le condizioni di accesso alla tassazione agevolata.

Il regime forfettario non ha subito modifiche sostanziali nella Manovra per il 2026. Questa particolare tassazione permette alle partite Iva che rispettano determinati requisiti di usufruire di una “flat tax” molto conveniente sugli introiti da lavoro autonomo. Ci sono però diverse regole da rispettare, che portano quindi a molti controlli da parte del fisco. La maggiore digitalizzazione delle fatture è stata fondamentale per l’ Agenzia delle entrate i n questo ambito e nel 2026 nuovi strumenti permetteranno controlli ancora più rigorosi. Confermate invece alcune modifiche per chi riceve uno stipendio da dipendente o una pensione e ha una partita Iva forfettaria. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

