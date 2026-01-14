Siti pirata cosa succede dopo la maxi multa dell' Agcom L' esperto | Il sistema dei blocchi è migliorabile ma va rispettato
Dopo la maxi multa di oltre 14 milioni di euro inflitta dall’Agcom a Cloudflare, si riaccendono i dibattiti sulla regolamentazione dei siti pirata. L’esperto sottolinea che, sebbene il sistema dei blocchi possa essere migliorato, è fondamentale rispettare le normative vigenti per garantire un’adeguata tutela del diritto d’autore online. Questo episodio evidenzia l’importanza di un quadro regolamentare efficace e condiviso.
Occupa le pagine di tutti i giornali la maxi-sanzione da oltre quattordici milioni di euro che l'Agcom (Autorità garante nelle telecomunicazioni) ha comminato nei confronti del colosso Usa Cloudflare per la violazione delle norme per la tutela del diritto d’autore online. Secondo l'Agcom, il. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
