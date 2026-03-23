Referendum sulla riforma della giustizia chiusi i seggi | affluenza quasi al 59% ha vinto il No

Si sono chiuse alle ore 15 di lunedì 23 marzo le urne per la consultazione referendaria relativa alla riforma costituzionale della giustizia (o della magistratura). Alle ore 23 di domenica sera aveva votato il 46,06% degli aventi diritto, mentre il dato finale ormai quasi definitivo dell'affluenza è attorno al 58,90%. Un risultato, a prescindere dall'esito del referendum, comunque molto significativo in termini di partecipazione al voto. Iniziano ad affluire i primi dati dallo scrutinio. Con circa 39 mila sezioni esaminate su 61.533 questi sono i dati disponibili: Comiuncia a consolidarsi la vittoria del “No”. Secondo Youtrend i dati consentono già di attribuire la vittoria. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Articoli correlati

Referendum sulla riforma della giustizia, chiusi i seggi: affluenza verso il 59% e i primi exit pollSi sono chiuse alle ore 15 di lunedì 23 marzo le urne per la consultazione referendaria relativa alla riforma costituzionale della giustizia (o della...

Referendum sulla riforma della giustizia, chiusi i seggi: affluenza verso il 59% e il "no" in vantaggioSi sono chiuse alle ore 15 di lunedì 23 marzo le urne per la consultazione referendaria relativa alla riforma costituzionale della giustizia (o della...

Gaetano Bono per il no al referendum sulla riforma della giustizia 2026

Approfondimenti e contenuti su Referendum sulla riforma della...

Temi più discussi: Tutto quello che c'è da sapere per votare informati al referendum sulla giustizia 2026; Referendum, le ragioni del sì e le ragioni del no; Referendum Giustizia 2026, quando e per cosa si vota; Riforma della giustizia: le ragioni del Sì.

Chiusi i seggi, via alla conta per il referendum. I primi dati e tutti gli exit poll vedono il No oltre il 50%Il 22 e 23 marzo gli italiani sono chiamati a confermare (o respingere) una legge di revisione costituzionale approvata dal Parlamento che modifica diversi articoli della Costituzione. Il tema è molto ... today.it

Risultati referendum Giustizia, il No in vantaggio sul Sì nei primi dati realiLa diretta dei risultati del referendum costituzionale sulla riforma della Giustizia, gli aggiornamenti in tempo reale ... quifinanza.it

Al Referendum sulla giustizia ha vinto il No. Il Comitato per il Sì: “Ce l’abbiamo messa tutta, nessun rimpianto”. La terza proiezione di Tecnè vede il Sì al 45,7% e il No al 54,3% #referendum #giustizia #mattino5 facebook

Referendum giustizia, l'affluenza definitiva a Bologna del 23 marzo x.com