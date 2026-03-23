Referendum sulla riforma della giustizia chiusi i seggi | affluenza verso il 59% e il no in vantaggio

Si sono chiuse alle ore 15 di lunedì 23 marzo le urne per la consultazione referendaria relativa alla riforma costituzionale della giustizia (o della magistratura). Alle ore 23 di domenica sera aveva votato il 46,06% degli aventi diritto, mentre il dato finale ormai quasi definitivo dell'affluenza è attorno al 58,90%. Un risultato, a prescindere dall'esito del referendum, comunque molto significativo in termini di partecipazione al voto. Iniziano ad affluire i primi dati dallo scrutinio. Con circa 18 mila sezioni esaminate su 61.533 questi sono i dati disponibili: Stando anche ai primi exit poll, ovvero ai sondaggi svolti tra gli elettori all'uscita dal seggio, il risultato appare al momento ancora incerto ma il voto contrario alla riforma parrebbe in leggero vantaggio. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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