Referendum sulla riforma della giustizia chiusi i seggi | affluenza verso il 59% e i primi exit poll

Si sono chiuse alle ore 15 di lunedì 23 marzo le urne per la consultazione referendaria relativa alla riforma costituzionale della giustizia (o della magistratura). Alle ore 23 di domenica sera aveva votato il 46,06% degli aventi diritto, mentre il dato finale dell'affluenza viaggia ora oltre il 58, 50% e potrebbe giungere, quando tutte le sezioni saranno state completate, attorno al 59%. Un risultato, a prescindere dall'esito, comunque molto significativo in termini di partecipazione al voto. Stando ai primi exit poll, ovvero ai sondaggi svolti tra gli elettori all'uscita dal seggio, il risultato appare al momento ancora molto incerto. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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