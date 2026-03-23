Referendum sulla riforma della giustizia | alle ore 23 l' affluenza al 46,07% Oggi si vota

AGI - Seggi aperti anche questa mattina in tutta Italia per il referendum sulla giustizia. Alle ore 23 di domenica 22 marzo l'affluenza è stata del 46,07%. La regione con la maggiore percentuale di voto è stata l’Emilia Romagna, con il 53,70%, seguita dalla Toscana con il 52,49%, terza la Lombardia con il 51,83%. Quella con il dato più basso la Sicilia (34,94%) seguita dalla Calabria (35,70%). Oggi si vota dalle 7 alle 15. Subito dopo inizierà lo spoglio. 51 milioni di italiani sono chiamati alle urne per confermare o meno la riforma della giustizia che introduce, tra l'altro, la separazione delle carriere dei magistrati. Si vota per il referendum popolare confermativo della legge costituzionale "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare". 🔗 Leggi su Agi.it

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AFFLUENZA| Corsa ai seggi in Veneto per il Referendum sulla Giustizia. Alle 23 in regione ha votato il 50,55% degli aventi diritto, più di un elettore su due. Il dato nazionale si attesta attorno al 46% facebook

L'affluenza al voto per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia è al 44,68% alle ore 23. Il dato, che è in costante aggiornamento, è pubblicato sul sito Eligendo del Viminale. Al momento è relativo a circa il 25% delle sezioni. ANSA/ ANDRE x.com