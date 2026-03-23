AGI - Seggi aperti in tutta Italia per il referendum sulla Giustizia. Alle ore 12, l'affluenza nei 61.533 seggi allestiti in Italia per il referendum sulla giustizia è stata del 14,92%. La regione con l'affluenza più alta è sttata l'Emilia Romagna (19,44%), quella con il dato più basso la Calabria (9,74%). Alle 19 l'affluenza è stata del 38,90%. In testa sempre l'Emilia Romagna dove ha votato il 46,29% degli aventi diritto, seguita dalla Lombardia con il 44,99%. La Calabria ha sempre il dato di affluenza più basso con il 29,35%. Alle 23 l'affluenza è stata del 46,03%. La regione con la maggiore percentuale di voto è sempre l’Emilia Romagna, con il 53,67%, seconda la Toscana con il 52,49%, terza la Lombardia con il 51,83%. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Referendum sulla riforma della giustizia: alle ore 23 l'affluenza al 46,03%

Articoli correlati

Leggi anche: Referendum sulla riforma della giustizia: alle ore 23 l'affluenza al 46,02%

Referendum sulla giustizia, affluenza alle ore 23 di domenica oltre 46%: chi può vincere con il boom di votiAffluenza alta al referendum sulla Giustizia: alle 23 del primo giorno il dato è superiore al 46%, dopo il 38,9% delle 19.

Referendum sulla giustizia: ecco le cose da sapere

Una selezione di notizie su Referendum sulla riforma della...

Temi più discussi: Il referendum del 22-23 marzo 2026 in 10 domande e 10 risposte; Tutto quello che c'è da sapere per votare informati al referendum sulla giustizia 2026; Così sono andate le precedenti consultazioni sulla giustizia; Referendum Giustizia 2026, quando e per cosa si vota.

Referendum costituzionale sulla riforma della Giustizia: alle 23 nel Reatino ha votato il 45,63%RIETI - Le 209 sezioni elettorali del Reatino hanno chiuso alle 23. Il dato del primo giorno del voto sul Referendum costituzionale sulla riforma della Giustizia ha fatto registrare una ... ilmessaggero.it

Nella prima giornata di voto l’affluenza al referendum sulla riforma della giustizia è stata quasi del 46 per centoAlle 23 di domenica ha votato al referendum per la riforma della giustizia quasi il 46 per cento degli aventi diritto: il dato non è ancora definitivo, dal momento che mancano ancora i dati delle ulti ... ilpost.it

Corriere della Sera. . Alle ore 23 urne chiuse: l'affluenza supera il 45%: è il dato più alto per un referendum con il voto su due giorni. Si riparte domani, lunedì 23 marzo: si potrà votare dalle ore 7 alle ore 15. Tutti gli aggiornamenti sul Corriere: trovi il link nel pri facebook

L'affluenza al voto per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia è al 44,68% alle ore 23. Il dato, che è in costante aggiornamento, è pubblicato sul sito Eligendo del Viminale. Al momento è relativo a circa il 25% delle sezioni. ANSA/ ANDRE x.com