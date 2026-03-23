AGI - Seggi aperti in tutta Italia per il referendum sulla Giustizia. Alle ore 12, l'affluenza nei 61.533 seggi allestiti in Italia per il referendum sulla giustizia è stata del 14,92%. La regione con l'affluenza più alta è sttata l'Emilia Romagna (19,44%), quella con il dato più basso la Calabria (9,74%). Alle 19 l'affluenza è stata del 38,90%. In testa sempre l'Emilia Romagna dove ha votato il 46,29% degli aventi diritto, seguita dalla Lombardia con il 44,99%. La Calabria ha sempre il dato di affluenza più basso con il 29,35%. Alle 23 l'affluenza è stata del 46,02%. La regione con la maggiore percentuale di voto è sempre l’Emilia Romagna, con il 53,67%, seconda la Toscana con il 52,49%, terza la Lombardia con il 51,83%. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Referendum sulla riforma della giustizia: alle ore 23 l'affluenza al 46,02%

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Referendum sulla giustizia: ecco le cose da sapere

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Corriere della Sera. . Alle ore 23 urne chiuse: l'affluenza supera il 45%: è il dato più alto per un referendum con il voto su due giorni. Si riparte domani, lunedì 23 marzo: si potrà votare dalle ore 7 alle ore 15. Tutti gli aggiornamenti sul Corriere: trovi il link nel pri facebook

L'affluenza al voto per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia è al 44,68% alle ore 23. Il dato, che è in costante aggiornamento, è pubblicato sul sito Eligendo del Viminale. Al momento è relativo a circa il 25% delle sezioni. ANSA/ ANDRE x.com