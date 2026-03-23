Referendum sulla giustizia affluenza alle ore 23 di domenica oltre 46% | chi può vincere con il boom di voti

Affluenza alta al referendum sulla Giustizia: alle 23 del primo giorno il dato è superiore al 46%, dopo il 38,9% delle 19. Partecipazione superiore a tutte le ultime consultazioni: il confronto con il passato porta questo referendum, già dopo il primo giorno di voto, al dato potenzialmente più alto del nuovo millennio. Referendum, il dato dell’affluenza delle 23 Un risultato sorprendente quello della prima giornata di voto per il referendum sulla Giustizia. Alle 23, orario di chiusura dei seggi per domenica 22 marzo, prima della riapertura prevista per lunedì mattina dalle 7 alle 15, a colpire è l’affluenza record. A conferma del trend già emerso nel pomeriggio, la partecipazione al voto è stata molto alta: nel primo giorno di apertura delle urne, ha votato oltre il 46% degli aventi diritto, con quasi la totalità delle sezioni scrutinate. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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Corriere della Sera. . Alle ore 23 urne chiuse: l'affluenza supera il 45%: è il dato più alto per un referendum con il voto su due giorni. Si riparte domani, lunedì 23 marzo: si potrà votare dalle ore 7 alle ore 15. Tutti gli aggiornamenti sul Corriere: trovi il link nel pri facebook

L'affluenza al voto per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia è al 44,68% alle ore 23. Il dato, che è in costante aggiornamento, è pubblicato sul sito Eligendo del Viminale. Al momento è relativo a circa il 25% delle sezioni. ANSA/ ANDRE x.com