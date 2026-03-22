Veneto referendum sulla riforma della giustizia in diretta | alle 19 l' affluenza è del 43,23%

Nelle sette province del Veneto l'affluenza alle ore 19 sfiora il43,23%. L'andamento della giornata ha subito nel pomeriggio un piccolo cambiamento nella classifica della città dove c'è stata maggiore affluenza ai seggi. Alle 19 apre la graduatopria Padova con il 44,33% degli aventi diritto che è andato ai seggi, seguita da Verona con il 43,94%, al terzo posto regionale, invece, c'è Vicenza con il 43,45%. Seguono poi, Treviso con il 43,09%, Venezia con il 42,96%, Belluno con il 39,99% e chiude Rovigo dove è andato votare il 39,61% degli aventi diritto al voto. Nei comuni della provincia di Padova,... 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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