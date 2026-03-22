Nel Lazio, alle 23, l'affluenza si attesta al 48,2%. A Roma ha votato quasi il 50%, per la precisione il 49,5% degli aventi diritto. A Frosinone ha votato il 43,4%, a Rieti il 45,5%, a Latina il 43,9% e a Viterbo il 48%. Una partecipazione nettamente al di sopra delle ultime tornate referendarie. Lunedì 23 marzo nei 2.600 seggi della Capitale si vota dalle 7 alle 15. Nel Lazio, alle 19, l'affluenza si attesta al 41,2 %. A Roma ha votato il 44% degli aventi diritto. A Frosinone ha votato il 40,09% a Rieti il 40,94% a Latina il 41,45% a Viterbo il 43,19%. Una partecipazione decisamente alta: nel giugno 2025, per gli ultimi referendum, che erano abrogativi, l'affluenza a Roma e nel Lazio si era fermata poco sopra il 36%. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Roma, referendum sulla riforma della giustizia in diretta: alle 19 a Roma affluenza al 44%, la più alta della regione. Nel Lazio percentuale al 41,22%. Seggi aperti fino alle 23

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