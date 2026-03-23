Quando arrivano gli exit poll al Referendum sulla Giustizia e dove seguire i risultati in tv

A partire dalle 15, con la chiusura dei seggi e l'inizio dello scrutinio delle schede, arriveranno le prime proiezioni ed exit poll del Referendum sulla Giustizia 2026. Per i risultati si dovrà attendere qualche ora: gli speciali tv dove seguire le novità in diretta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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