Le proiezioni in tempo reale e i risultati dopo la chiusura delle urne indicano che il NO è in leggero vantaggio sul SÌ Siamo giunti al gong per quanto riguarda questo referendum sulla giustizia. Le proiezioni in tempo reale e i risultati indicano che il NO è in leggero vantaggio sul SÌ, con. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Referendum sulla giustizia, proiezioni in tempo reale e risultati: il NO in leggero vantaggio al 49-53%, SÌ al 47-51%

Articoli correlati

Exit poll referendum sulla giustizia 2026, NO in leggero vantaggio al 50,5-51,5%, SI al 48,5-49,5%, affluenza al 53-55%Il via libera alla riforma voluta dal governo potrebbe essere arrivato al capolinea, con gli italiani che avrebbero deciso di schierarsi contro Gli...

Referendum, il sondaggio: Sì al 53%, No al 47%. Ma per il 51% la riforma Nordio “non migliorerà la giustizia”Il Sì in vantaggio di sei punti sul No, con un quarto dell’elettorato ancora indeciso su cosa votare o direttamente se recarsi o meno alle urne.

Il REFERENDUM sulla GIUSTIZIA spiegato con la STORIA

Tutto quello che riguarda Referendum sulla giustizia proiezioni...

Temi più discussi: Referendum Giustizia 2026, alle 23 ha votato il 46% degli italiani; Affluenza referendum giustizia 22 e 23 marzo 2026, ha votato il 46% degli aventi diritto; Referendum 2026: lo spoglio in tempo reale sui canali Rai; Sondaggi referendum giustizia, ultime ore per decidere cosa votare.

Risultati referendum 2026 sulla giustizia: exit poll, proiezioni e mappa live. Chi vince in direttaA breve sapremo se ha vinto il Sì o il No. Non serve il quorum. Primi sondaggi alle 15, ma attenzione alla forbice ... quotidiano.net

Referendum costituzionale sulla Giustizia: lo scrutinio in tempo realeAggiornamenti, speciali e collegamenti su tutte le reti, sul sito Rainews.it e sui siti della TGR. Exit Poll alle 15, a seguire le proiezioni, a cura del consorzio Opinio Italia ... rainews.it

Conte e la gaffe con la tessera elettorale #Conte #Referendum #Voto #Giustizia #Meloni #Affluenza facebook

Referendum, le news in diretta: oggi si vota fino alle 15, poi i risultati. Meloni rompe il silenzio x.com