Referendum sulla giustizia proiezioni in tempo reale e risultati | il NO in leggero vantaggio al 49-53% SÌ al 47-51%

Da ilgiornaleditalia.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le proiezioni in tempo reale e i risultati dopo la chiusura delle urne indicano che il NO è in leggero vantaggio sul SÌ Siamo giunti al gong per quanto riguarda questo referendum sulla giustizia. Le proiezioni in tempo reale e i risultati indicano che il NO è in leggero vantaggio sul SÌ, con. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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