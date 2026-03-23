Il via libera alla riforma voluta dal governo potrebbe essere arrivato al capolinea, con gli italiani che avrebbero deciso di schierarsi contro Gli exit poll relativi al referendum costituzionale sulla giustizia 2026 indicherebbero un leggero vantaggio del NO, al 50,5-51,5%, col SÌ indietro d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Exit poll referendum sulla giustizia 2026, NO in leggero vantaggio al 50,5-51,5%, SI al 48,5-49,5%, affluenza al 53-55%

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