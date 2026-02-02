Il sondaggio sul referendum rivela un leggero vantaggio per il Sì, che si attesta al 53%, contro il 47% del No. Tuttavia, più della metà degli intervistati crede che la riforma Nordio non porterà miglioramenti alla giustizia. Quasi un quarto degli elettori è ancora indeciso o non ha deciso se andare alle urne. La campagna elettorale si fa più incerta, mentre si avvicina il giorno del voto.

Il Sì in vantaggio di sei punti sul No, con un quarto dell’elettorato ancora indeciso su cosa votare o direttamente se recarsi o meno alle urne. Dopo il “pareggio tecnico” stimato da Ixé, un altro sondaggio dà la partita del referendum sulla riforma Nordio ancora molto aperta a cinquanta giorni dal voto del 22 e 23 marzo. Secondo una rilevazione dell’istituto Demopolis, condotta dal 28 al 30 gennaio su un campione di duemila intervistati, il 39% degli italiani è orientato a confermare la modifica costituzionale approvata dalle Camere, il 35% a bocciarla, mentre un 26% non ha ancora preso posizione eo non sa se andrà a votare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Referendum, il sondaggio: Sì al 53%, No al 47%. Ma per il 51% la riforma Nordio “non migliorerà la giustizia”

Secondo un recente sondaggio, il 55% degli italiani si mostra favorevole alla riforma della giustizia, in vista del referendum previsto per il 22 e 23 marzo 2026.

Il ministro Nordio si è recato a Udine per sostenere il sì al referendum sulla giustizia, sottolineando che la proposta non mira a colpire alcun soggetto.

