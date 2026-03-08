Il sindacato CGIL di Taranto ha annunciato il suo sostegno al voto “No” al referendum sulla riforma della giustizia proposta dal ministro Carlo Nordio. La decisione è stata comunicata in vista delle consultazioni che si terranno il 22 e 23 marzo e sarà accompagnata da un incontro pubblico organizzato dal sindacato stesso.

Tarantini Time Quotidiano Il sindacato CGIL di Taranto prende posizione contro la riforma della giustizia promossa dal ministro Carlo Nordio e annuncia un incontro pubblico in vista del referendum in programma il 22 e 23 marzo. A presentare l’iniziativa è il segretario generale della CGIL di Taranto Giovanni D’Arcangelo, che ha annunciato la presenza in città del presidente nazionale del Comitato per il No della società civile, il professor Giovanni Bachelet. “Crediamo fortemente nelle ragioni del NO che proponiamo per il Referendum dei prossimi 22 e 23 e per questo pensiamo che il senso di questo appuntamento elettorale vada spiegato il più possibile sconfiggendo anche le semplificazioni e le banalità che spesso accompagnano il delicato tema – dichiara Giovanni D’Arcangelo –. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Referendum sulla giustizia, la CGIL Taranto lancia il “NO” alla riforma Nordio

Referendum sulla Giustizia, c’è la benedizione dei Gesuiti: Sì (quasi esplicito) alla riforma NordioDai Gesuiti arriva un Sì, tra le righe, al referendum costituzionale sulla giustizia che porterà gli italiani alle urne tra due settimane.

Referendum sulla Giustizia, chi vince nei sondaggi: quanto pesano i Sì e i No alla riforma NordioProsegue la campagna referendaria sulla riforma della Giustizia di Nordio: secondo l'ultimo sondaggio Emg i No salgono leggermente di più dei Sì.

Referendum giustizia, Zagrebelsky: “Il senso della riforma è l’intimidazione dei magistrati”

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Referendum sulla giustizia la CGIL....

Temi più discussi: Referendum sulla Giustizia, le ragioni del Sì e del No a confronto; Landini: In questo referendum non c’è il quorum, il tuo voto è decisivo; Referendum sulla giustizia, ecco le cose da sapere; Referendum giustizia 2026: 4 marzo, secondo focus online con le ragioni del NO.

Referendum sulla giustizia, i dibattiti a Fossano e a TorinoLa Lega per il sì con Calderoli. Al museo Ettore Fico il dialogo sulle ragioni del no promosso dalla Fondazione Istituto Gramsci ... rainews.it

Referendum sulla giustizia: quando e come si vota. Le ragioni del Sì e quelle del NoLa consultazione costituzionale si terrà il 22 e il 23 marzo, dalle 7 alle 23 di domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì. Ecco su quali cambiamenti siamo chiamati a esprimerci e che cosa pensa chi appogg ... oggi.it

Marina Berlusconi prende carta e penna per dire la sua sul referendum - facebook.com facebook

#inaltreparole "Il sorteggio nella riforma non garantisce l'autonomia", L'intervento di Nicola Gratteri e le ragioni del No al Referendum x.com