Referendum sulla giustizia ecco l' affluenza definitiva | a Cesena sfiora il 70% I dati nei comuni

Si conferma anche nel Cesenate un'ampia partecipazione alle urne. Il 22 e 23 marzo 2026 si è svolto il referendum costituzionale in materia di giustizia Si conferma anche nel Cesenate un'ampia partecipazione alle urne. Il 22 e 23 marzo 2026 si è svolto il referendum costituzionale in materia di giustizia. Le operazioni di votazione sono iniziate domenica 22 marzo alle ore 7 e terminate alle ore 23, le votazioni sono riprese lunedì 23 marzo alle ore 7 e sono terminate alle ore 15. Ecco il dato dell'affluenza definitiva a Cesena che è del 68,67%. Confermato il trend del dato che si era messo a referto domenica. Si è trattato di un referendum confermativo previsto dall’articolo 138 della Costituzione: serve cioè a confermare o respingere una legge costituzionale approvata dal Parlamento che riguarda l’ordinamento giudiziario. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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Nei giorni del Referendum, il Comune mette a disposizione un servizio gratuito di trasporto assistito per accompagnare ai seggi gli elettori impossibilitati o con grave riduzione della capacità di deambulazione autonoma. Info: comune.torino.it/schede-inf x.com