La divisione tra i politici di sinistra sulla riforma della giustizia si fa sempre più evidente. Claudio Petruccioli, ex presidente della Rai, ha detto chiaramente di essere favorevole al referendum, criticando invece la linea di Elly Schlein, giudicata “disastrosa”. La discussione si accende tra chi vuole cambiare le cose e chi invece preferisce mantenere lo status quo.

«Una battaglia di libertà e di democrazia liberale». A annunciare il suo Sì al referendum sulla giustizia è un altro storico big della sinistra. È Claudio Petruccioli, 85 anni, ex presidente della Rai, ex direttore dell’Unità, già deputato e senatore dei Ds, prima ancora alto dirigente del vecchio Partito comunista italiano. «Una battaglia di libertà e di democrazia liberale». Petruccioli esprime la sua posizione, coerente con la posizione della sinistra, in una lunga intervista a Hoara Borselli sul Giornale. E a questo proposito ricorda. «Ho trovato recentemente una mia intervista al Giornale del 1 luglio del 1997. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Sinistra spaccata sulla Giustizia, Claudio Petruccioli: “Sì al referendum, No alla Schlein, è disastrosa”

Approfondimenti su Claudio Petruccioli

La sinistra che sostiene il “sì” al referendum sulla giustizia rappresenta una componente del progressismo liberale e garantista, riflettendo un’evoluzione della sinistra post-comunista.

Ultime notizie su Claudio Petruccioli

