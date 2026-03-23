Referendum sulla giustizia nella Tuscia vince il sì | i risultati in tempo reale

Da viterbotoday.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stesso dato a Viterbo città, in controtendenza con quello nazionale. Spoglio dalle 15 di lunedì 23 marzo: i dati comune per comune Referendum sulla giustizia, nella Tuscia vince il sì. Dato in controtendenza con quello nazionale. Con 184 sezioni su 295, sì al 56,57% e no al 43,43%. In numeri assoluti, 50mila 998 voti favorevoli per la riforma e 39mila 155 contrari. Nel capoluogo, con 47 sezioni su 66, sì al 57,92% (13mila 424) e no al 42,08% (9mila 753). I risultati di Viterbo e provincia dalle 15 di lunedì 23 marzo. Il referendum costituzionale non prevede quorum: il risultato è valido indipendentemente dal numero degli aventi diritto che si è recato alle urne. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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