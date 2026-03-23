Referendum sulla giustizia i risultati in tempo reale a Viterbo e provincia

Referendum sulla giustizia, terminato il voto: i risultati di Viterbo e provincia dalle 15 di lunedì 23 marzo. Il referendum costituzionale non prevede quorum: il risultato è valido indipendentemente dal numero degli aventi diritto che si è recato alle urne. Solo il primo giorno, domenica 22 marzo, in provincia ha votato il 48,10%. Il quesito chiedeva: "Approvate il testo della legge costituzionale concernente "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare" approvato dal parlamento e pubblicato nella gazzetta ufficiale numero 253 del 30 ottobre 2025?". ViterboToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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