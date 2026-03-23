È in questa contrapposizione che si trova, come ha spiegato a Vanity Fair Lorenzo De Sio, Direttore del Centro Italiano di Studi Elettorali (CISE), Università Luiss ed esperto di analisi quantitativa del comportamento di voto e della competizione tra partiti, la chiave per leggere la vittoria del No al referendum sulla giustizia. Direttore, che lettura dà di questo risultato? «È un risultato netto, direi. Siamo intorno al 54% per il No e al 46% per il Sì. Ci sono alcuni dati che stanno emergendo. In particolare, un primo dato interessante è che la partecipazione è alta. E io la interpreto con una chiave molto semplice: è dovuta alla competizione aperta. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Referendum sulla giustizia, la vittoria del No mette alla prova Giorgia Meloni, Lorenzo De Sio:«La politica funziona quando risponde a problemi concreti»

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