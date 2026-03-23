Referendum sulla giustizia in provincia affluenza al 57,59% I dati di tutti i Comuni

Diffusi i dati definitivi dal Ministero dell’Interno. La percentuale nel territorio pontino è la più bassa di tutto il Lazio; nel capoluogo ha votato il 61,85% Ha superato il 57% nella provincia di Latina l’affluenza al referendum costituzionale sulla riforma della giustizia. Una partecipazione alta quella registrata nel territorio pontino che rimane indietro però rispetto a tutte le altre province del Lazio. Il dato regionale si attesta intorno al 61,6% con il picco di Viterbo che supera anche il 63%. Entrando nel dettaglio, secondo i dati che sono stati diffusi dal Ministero dell’Interno dopo la chiusura dei seggi alle 15 di oggi, lunedì 23 marzo, nella provincia di Latina ha votato il 57,59%, e Cori nel territorio si conferma il centro che ha visto la più alta partecipazioni degli elettori alla consultazione referendaria. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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