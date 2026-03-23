Bologna risultati del referendum sulla giustizia I dati di tutti i comuni in diretta Affluenza 70,26% in città

Bologna, 23 marzo 2026 – Si sono chiuse le urne del referendum sulla giustizia anche a Bologna e provincia, un territorio che ha fatto segnare un’alta affluenza ai seggi. Nella città di Bologna l’affluenza, alla chiusura dei seggi avvenuta alle 15, è stata del 70,26%. L’affluenza in tuttti i comuni del Bolognese. Affluenza alla chiusura delle urne nei comuni del Bolognese: Alto Reno Terme 69.89%, Anzola dell’Emilia 72.24%, Argelato 70,78%, Baricella, 65.44%, Bentivoglio 68.49%, Borgo Tossignano 64.05%, Budrio 69.59%, Calderara di Reno 72.08%, Camugnano 62.83%, Casalecchio di Reno 72.12, Casalfiumanese 67.24%, Castel d’Aiano 62.93%, Castel del Rio 63. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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