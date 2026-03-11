Dibattiti e confronti in tutta la provincia per il referendum sulla giustizia

In tutta la provincia di Verona si sono svolti dibattiti e incontri pubblici in vista del referendum sulla giustizia, con l’obiettivo di fornire informazioni alle persone interessate. Le riunioni hanno coinvolto rappresentanti di vari schieramenti e sono state organizzate per chiarire i contenuti della consultazione. La partecipazione della cittadinanza è stata incoraggiata attraverso eventi aperti a tutti.

La provincia di Verona si prepara alla chiamata alle urne per il referendum sulla giustizia con un calendario di incontri pubblici volti a informare la cittadinanza sulle diverse posizioni in campo. Questa sera, 11 marzo, alle 21, all'auditorium di Villafranca di Verona, in Via Rizzini 7.