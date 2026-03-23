Referendum sulla giustizia il NO verso la vittoria con il 54%
Con lo spoglio, ormai, ai 23, la tendenza è chiara: il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia vede la vittoria del NO con oltre il 54% dei voti. Il SI, invece, si ferma al 46%. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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Il REFERENDUM sulla GIUSTIZIA spiegato con la STORIA
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