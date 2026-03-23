Affluenza record al 59%. Tantissimi gli italiani che si sono recati alle urne per quanto riguarda un tema che sta molto a cuore alla politica Ecco lo spoglio in diretta per quanto riguarda il referendum sulla riforma della giustizia 2026. Le proiezioni in tempo reale e i risultati indicano ch. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Referendum su riforma della giustizia 2026, LO SPOGLIO IN DIRETTA, il NO verso la vittoria con il 54,7%, SÌ fermo al 45,3%

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Referendum Giustizia, gli italiani bocciano la riforma. I dati ufficiali: su 22536 sezioni scrutinate il SI al 45,52%, il NO al 54,58%Gli italiani bocciano la riforma della Giustizia varata in Parlamento dal governo Meloni.

Il REFERENDUM sulla GIUSTIZIA spiegato con la STORIA

Tutto quello che riguarda Referendum su riforma della giustizia...

Temi più discussi: Tutto quello che c'è da sapere per votare informati al referendum sulla giustizia 2026; Referendum, le ragioni del sì e le ragioni del no; Referendum popolare confermativo sulla riforma costituzionale della giustizia del 22 - 23 marzo 2026; Referendum: perché votare Sì.

Referendum Giustizia 2026, la diretta.Risultati ed exit poll del referendum costituzionale sulla Giustizia dalle 15: lo spoglio delle schede parte dopo la chiusura dei seggi, poi sapremo chi ha vinto. Anche il dato sull'affluenza dalle 15 ... ilcorrieredelgiorno.it

I dati dai Comuni sull'affluenza definitiva per il referendum della Giustizia: percentuale sopra il 58%. Si è votato di più in Emilia Romagna e Toscana: record di Firenze con ...Seggi chiusi dalle 15. In Emilia Romagna e Toscana ha votato il 66% degli aventi diritto. In coda la Campania con il 50% ... corriere.it

Risultati Referendum Giustizia, YouTrend per Sky TG24: ha vinto il “NO” facebook

REFERENDUM | L'instant poll di YouTrend per Sky TG24 indica la prevalenza del No al referendum sulla riforma della Giustizia, con una forchetta compresa tra il 49,5% e il 53,5%. Il Sì si attesterebbe invece tra il 46,5% e il 50,5%. L'affluenza si attesta in una f x.com