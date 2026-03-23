ABBONATI A DAYITALIANEWS Dati parziali ma indicativi. Con 20.932 sezioni scrutinate su un totale di 61.533, il quadro che emerge appare ormai chiaro e difficilmente ribaltabile. Il verdetto secondo Youtrend. Secondo quanto riportato da Youtrend, si profila una vittoria del NO al referendum costituzionale sulla giustizia. L’analisi sottolinea come il distacco accumulato sia ormai troppo ampio per essere recuperato. Un risultato ormai abbastanza definito. Sempre secondo Youtrend, alla luce dei dati disponibili, il vantaggio del NO viene considerato definitivo, segnando un esito che appare già consolidato nonostante lo scrutinio non sia ancora completo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Referendum sulla giustizia: il NO in netto vantaggio. Youtrend: ‘Divario incolmabile’

Articoli correlati

Referendum sulla giustizia, cosa dicono davvero i sondaggi: il sì resta in netto vantaggioGli ultimi sondaggi sul referendum sulla giustizia confermano il vantaggio del sì, nonostante qualche rilevazione veda il no più vicino.

Leggi anche: Seggi chiusi, parte lo spoglio delle schede per il referendum sulla giustizia: "No" in netto vantaggio

Contenuti utili per approfondire Referendum sulla giustizia il NO in...

Temi più discussi: Tutto quello che c'è da sapere per votare informati al referendum sulla giustizia 2026; Referendum giustizia, Landini da Piazza del Popolo: Difendere la Costituzione, il voto è decisivo; Referendum, le ragioni del sì e le ragioni del no; Referendum sulla giustizia: quando si vota, cosa dice il quesito.

Risultati referendum Giustizia, il No in vantaggio sul Sì nei primi dati realiLa diretta dei risultati del referendum costituzionale sulla riforma della Giustizia, gli aggiornamenti in tempo reale ... quifinanza.it

Toscana, i risultati del referendum: lo spoglio in diretta. Il no avanti al 57%Urne chiuse per l’atteso voto sulla riforma costituzionale. Ecco i dati sull’affluenza e i risultati elettorali in Toscana e Umbria ... lanazione.it

REFERENDUM | Conte: 'Ce l'abbiamo fatta, viva la Costituzione'. Renzi: 'Una sconfitta sonora del governo'. Bachelet: 'Vittoria come quella della lotta partigiana'. Malan: 'Nulla da rimproverarci, la riforma era nel programma' #ANSA facebook

REFERENDUM | L'instant poll di YouTrend per Sky TG24 indica la prevalenza del No al referendum sulla riforma della Giustizia, con una forchetta compresa tra il 49,5% e il 53,5%. Il Sì si attesterebbe invece tra il 46,5% e il 50,5%. L'affluenza si attesta in una f x.com