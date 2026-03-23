Referendum sulla giustizia | il NO in netto vantaggio Youtrend | ‘Divario incolmabile’

Da dayitalianews.com 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS Dati parziali ma indicativi. Con 20.932 sezioni scrutinate su un totale di 61.533, il quadro che emerge appare ormai chiaro e difficilmente ribaltabile. Il verdetto secondo Youtrend. Secondo quanto riportato da Youtrend, si profila una vittoria del NO al referendum costituzionale sulla giustizia. L’analisi sottolinea come il distacco accumulato sia ormai troppo ampio per essere recuperato. Un risultato ormai abbastanza definito. Sempre secondo Youtrend, alla luce dei dati disponibili, il vantaggio del NO viene considerato definitivo, segnando un esito che appare già consolidato nonostante lo scrutinio non sia ancora completo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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