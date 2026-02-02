Referendum sulla giustizia cosa dicono davvero i sondaggi | il sì resta in netto vantaggio
Il voto sulla riforma della giustizia si avvicina e il sì continua a tenere il passo. I sondaggi mostrano che il fronte favorevole al cambiamento resta in netto vantaggio, anche se l’affluenza potrebbe essere decisiva. I cittadini si preparano a votare, mentre i partiti cercano di convincere gli indecisi. La campagna elettorale si fa più intensa in vista della consultazione.
Il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia e la separazione delle carriere si avvicina. Manca poco più di un mese e mezzo al voto del 22 e 23 marzo e i sondaggi sembrano segnare un trend abbastanza chiaro, ma la partita non è chiusa. È il Sole 24 Ore a raccogliere le diverse rilevazioni delle ultime settimane per provare a costruire lo scenario più probabile, allo stato attuale, in vista del voto referendario. Attualmente il trend è chiaro e il sì è in netto vantaggio. Solo per un sondaggio, infatti, la partita è in equilibrio e l’ipotesi di una vittoria del no non deve essere scartata. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
