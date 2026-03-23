Referendum sulla giustizia i dati definiti sull' affluenza | Forlì al 66% picchi nei comuni montani

Il dato definitivo evidenzia una partecipazione complessivamente sostenuta, con punte particolarmente rilevanti nei centri maggiori e in alcuni comuni dell’entroterra Si è chiusa con dati significativi l’affluenza alle 15 per il referendum sulla giustizia in provincia di Forlì-Cesena, al termine di una consultazione che ha acceso un ampio dibattito pubblico e riportato molti cittadini alle urne. Il dato definitivo evidenzia una partecipazione in provincia del 66%, con punte particolarmente rilevanti nei centri maggiori e in alcuni comuni dell’entroterra. A trainare l’affluenza è il capoluogo, Forlì, dove si è registrato il 66,36% degli elettori (108 sezioni su 108). 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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