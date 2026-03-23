Referendum sulla Giustizia | gli aggiornamenti in diretta

I seggi per il referendum costituzionale confermativo sulla riforma della giustizia del 22 e 23 marzo 2026 hanno appena chiuso i battenti alle ore 15:00. Inizia lo spoglio dei voti che deciderà il destino della riforma. Trattandosi di un referendum confermativo, come previsto dall'articolo 138 della Costituzione non è richiesto il raggiungimento di un quorum. La riforma entrerà in vigore se i “Sì” supereranno i “No”, indipendentemente dal numero di elettori che si sono recati alle urne. Exit poll Opinio-Rai, NO in vantaggio al 49-53%, SI' al 47-51% Il No in vantaggio tra il 49 e il 53% dei voti, il Sì tra il 47 e il 51%. Il dato emerge dagli exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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