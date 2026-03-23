Ancona, 23 marzo 2026 – Alle 15, si sono concluse le operazioni di voto per il referendum confermativo della legge costituzionale su Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare e sono stati chiusi i 1570 seggi che erano stati allestiti in tutta la regione per consentire agli elettori marchigiani (in tutto erano 1.158.177 ) di esercitare il proprio diritto al voto e scegliere se votare Sì per approvare la legge di modifica della Costituzione, o se votare No per respingerla e lasciare invariato l’attuale assetto. L’affluenza nelle Marche. Una volta rilevato il dato finale dell’ affluenza (anch’esso... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Marche, tutti i risultati del referendum sulla giustizia: mappa e aggiornamenti in diretta

Articoli correlati

Leggi anche: Referendum sulla Giustizia: affluenza e risultati, tutti gli aggiornamenti

Leggi anche: Risultati referendum 2026 sulla giustizia: exit poll, proiezioni e mappa live. Chi vince in diretta

Una selezione di notizie su Marche tutti i risultati del referendum...

Discussioni sull' argomento Elezioni provinciali: Ancona al centrosinistra, Macerata, Ascoli e Fermo al centrodestra; I risultati e marcatori Eccellenza, A Marche, 27a giornata; Risultati San Severino Marche, Referendum Giustizia 2026: percentuali e voti | Corriere.it; Ai confini delle Marche, 3 podi per i cadetti.

Bugaro, 'grandi risultati per voli di continuità nel primo mese'I dati di Continuità Territoriale sui voli dall'aeroporto delle Marche sono eccellenti e testimoniano che stiamo andando nella giusta direzione. Così l'assessore regionale allo Sviluppo Economico e ... ansa.it

Rettore Politecnica Marche, 'due leve strategiche: trattenere e attrarre giovani'. Professor Quagliarini alla presentazione del Rapporto Istat ad Ancona #ANSA x.com

Amalia Banini è la Splendida d’Italia Marche Winter Tour 2025/2026 facebook