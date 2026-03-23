Referendum sulla Giustizia | affluenza e risultati tutti gli aggiornamenti

Da vanityfair.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il referendum costituzionale prevede una sola scheda di colore verde. Questo è il quesito: Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare"? Sotto il quesito ci sono due caselle: una per il sì e l'altra per il no. Si barra SI se si vuole approvare la riforma che modifica sette articoli della Costituzione, Si barra NO se non la si vuole approvare. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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