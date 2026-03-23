Puglia referendum sulla giustizia | alle 23 di domenica affluenza al 39% Exit poll e risultati dalle 15

Cento anni e una fedeltà al voto che attraversa generazioni. A Pomarico, in provincia di Matera, tra gli elettori chiamati alle urne c’è anche Racamato Vita in Flores, nata il 22 febbraio 1926. La centenaria lucana non ha mai rinunciato a votare. Anche in questa occasione si è recata al seggio, accompagnata dai figli, confermando un senso civico rimasto intatto negli anni. A raccontare la notizia è stato il sindaco di Pomarico, Francesco Mancini. «Con grande emozione, sono stato chiamato a immortalare un evento che va ben oltre il semplice gesto del voto. È stata un’esperienza intensa - ha dichiarato il primo cittadino -, capace di trasmettere alle nuove generazioni il valore profondo della partecipazione democratica e il significato di un diritto conquistato con coraggio e sacrificio dalle donne. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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