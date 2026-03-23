Roma, 17 marzo 2026. Lunedì 23 marzo alle 15 chiuderanno le urne e inizierà lo spoglio delle schede del referendum costituzionale sulla riforma della Giustizia. Per molti analisti, il voto sarà una prova di maturità per l'elettorato italiano, chiamato a esprimersi su temi di alta complessità tecnica che impattano direttamente sulla qualità della democrazia e sulla tutela dei diritti individuali. Ma quando sapremo i risultati? Ecco una guida semplice a quello che ci aspetta quando chiuderanno le urne. Lo scrutinio. Subito dopo la chiusura dei seggi, fissata appunto per lunedì 23 marzo alle ore 15, inizieranno le operazioni di spoglio. A differenza delle elezioni politiche, dove il conteggio delle preferenze e dei seggi proporzionali richiede tempi lunghi, lo scrutinio referendario è estremamente snello. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Quando sapremo i risultati del referendum sulla Giustizia 2026 e i primi exit poll

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Referendum Giustizia Stando alle varie stime si chiuderà con un'affluenza del 58-60%, circa il 55-57% contando anche gli elettori esteri. Cioè a conti fatti serviranno circa 14 milioni di voti per vincere il referendum. Chi può arrivarci x.com