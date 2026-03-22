Tarantini Time Quotidiano Sale al 29,78% l’affluenza alle urne in provincia di Taranto alla rilevazione delle ore 19 per il referendum sulla giustizia. Un dato in crescita rispetto alla mattinata, ma che conferma una partecipazione complessivamente contenuta. Nel capoluogo, Taranto raggiunge il 30,30%, sostanzialmente in linea con la media provinciale. Nel dettaglio, il dato più alto si registra a Monteparano con il 35,39%, seguito da Carosino (34,35%), Martina Franca (32,91%) e Fragagnano (32,42%). Sopra il 31% anche Maruggio (31,32%) e Leporano (31,25%). Superano la soglia del 30% diversi comuni, tra cui Manduria (30,77%), San Giorgio Ionico (30,69%), Castellaneta (30,70%), Faggiano (30,26%), Roccaforzata (30,23%) e Grottaglie (30,03%). 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Referendum sulla giustizia, affluenza delle ore 19: in provincia di Taranto ha votato il 29,78%

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