Alle ore 12, in provincia di Taranto, l’affluenza alle urne per il referendum sulla giustizia è stata dell’11,33 per cento. I dati sono stati diffusi da Tarantini Time Quotidiano e mostrano un’affluenza ancora contenuta a metà mattina, con un numero di votanti che si mantiene basso rispetto alle aspettative. La partecipazione degli elettori nelle prime ore si mantiene sotto la media.

Tarantini Time Quotidiano Parte con numeri contenuti l’affluenza alle urne per il referendum sulla giustizia. Alla rilevazione delle ore 12, in provincia di Taranto ha votato l’11,33% degli aventi diritto, un dato che conferma un avvio lento della partecipazione. Nel capoluogo ionico l’affluenza si attesta al 12,52%, leggermente al di sopra della media provinciale e in linea con l’andamento dei centri più popolosi. Nel dettaglio, tra i comuni con la maggiore partecipazione si segnala Carosino con il 12,98%, seguito da Fragagnano (12,84%), Leporano (12,59%), Martina Franca (12,38%), San Giorgio Ionico (12,27%) e Monteparano (12,19%). Sopra la media anche Manduria (11,88%), Castellaneta (11,67%), Pulsano (11,50%), Maruggio (11,15%) e Roccaforzata (11,04%). 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Referendum sulla giustizia, affluenza delle ore 12: in provincia di Taranto ha votato l’11,33%

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